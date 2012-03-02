В республике за сутки выгорело около 5 тысяч гектаров леса

К утру 27 июля на Дальнем Востоке ликвидировано 15 лесных пожаров.

Продолжает действовать 29 очагов возгораний: 27 в Республике Саха (Якутия), по одному – в Сахалинской и Магаданской областях, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 5 тыс. га. Почти вся площадь пришлась на Якутию. На тушении возгораний работали 627 человек, 100 единиц техники, одно воздушное судно. По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1632 лесных пожара на площади 1 млн 296 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 798,7 тыс. га

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