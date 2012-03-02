В Алданском районе предприятия-банкроты «забыли» предупредить о своих работниках

Прокуратура Алданского района направила в суд семь исковых заявлений об обязании юридических лиц ежемесячно предоставлять в Центр занятости населения Алданского района сведения о применении в их отношении процедуры о несостоятельности (банкротстве).

Ранее прокуратура установила, что находящиеся на стадиях банкротства предприятия района в нарушение требований Закона «О занятости населения в РФ» не предоставляют сведения о применении в отношении организаций процедуры конкурсного производства. Этим нарушаются права граждан на защиту от безработицы, оказанию своевременного содействия в подборе подходящей работы, оказанию социальной поддержки. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решения суда не вступили в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

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