За убийство инвалида мужчина получил семь лет тюрьмы

21-летний уроженец Среднеколымского района приговором Алданского районного суда признан виновным в убийстве мужчины-инвалида и получил семь лет строгого режима.

В апреле 2017 года подсудимый, находясь на заработках в Алданском районе, употреблял алкогольные напитки в одном из придорожных кафе. В ходе распития он познакомился с мужчиной-инвалидом, занимавшимся попрошайничеством. Уже в ночное время, после того как у подсудимого закончились денежные средства на покупку алкоголя, он попросил инвалида проводить его домой, на что последний согласился. По пути, подсудимый стал высказывать инвалиду свое недовольство по поводу того, что он занимается попрошайничеством. Между ними возник конфликт. Конфликт перерос в избиение инвалида, в ходе которого обвиняемый нанес мужчине не менее семи ножевых ранений, от которых тот скончался. Алданским районным судом уроженцу Среднеколымского района назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приговор в законную силу не вступил.

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