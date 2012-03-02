Россиян обеспечат доступным и комфортным жильем

Правительство РФ утвердило план реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2017-2019 годы.

План был предложен Минстроем РФ. Новое постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обнародовано на портале кабмина 22 августа. Общими целями госпрограммы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, а также повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. Предполагается, что удастся обеспечить жильём не менее 111,5 тысяч ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, сообщает "Парламентская газета".

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