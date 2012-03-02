Рособрнадзор предлагает внести изменения в процедуру сдачи ЕГЭ

Рособрнадзор предлагает внести изменения в процедуру сдачи ЕГЭ, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Как сообщили в ведомстве, согласно проекту, подготовленному Федеральным институтом педагогических измерений, в ЕГЭ по физике появится задание «с элементами астрофизики». В экзамене по литературе число предлагаемых тем для сочинения увеличится до четырех. В экзаменах по русскому языку и химии предлагается добавить по одному заданию. В Рособрнадзоре отметили, что эти предложения пройдут общественное обсуждение.

ссылка на первоисточник