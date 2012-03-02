В Алдане, люди с ограниченными возможностями осваивают компьютеры

В Алдане уже третья группа «учеников» из числа людей с ограниченными возможностями бесплатно обучается компьютерной грамотности.

Курсы проводят Всероссийское общество инвалидов совместно с сотрудниками филиала Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи Алданского района в рамках реализации гранта главы района Северина Позднякова. Cлушатели получают систематизированные знания о принципах работы компьютера, представление о его аппаратном и программном обеспечении, хранении информации в памяти компьютера, учатся работе с текстом, созданию таблиц, поиску нужной информации в сети интернет. Также обучающиеся знакомятся с сайтами государственных услуг, электронных приемных государственных и негосударственных социальных учреждений и т.д.

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