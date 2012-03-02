На руднике «Мир» остановили работу спасателей из-за угрозы затопления

Серия узконаправленных взрывов в шахте рудника «Мир» пока что не дала результата. На участке все еще есть угроза затопления насосных агрегатов на горизонте -210 и отключения систем энергоснабжения, передает ТАСС. Сегодня спасатели поднялись на поверхность в целях безопасности. Но взрывные работы продолжаются. Ранее специалисты решили осуществить несколько узконаправленных взрывов, чтобы увеличить пространство между карьером и рудником. Благодаря этому планировалось реализовать управляемый спуск воды.

Напомним, 4 августа случился прорыв воды в шахту рудника «Мир». Основную часть рабочих смогли поднять на поверхность в течение нескольких часов. На данный момент в шахтах остаются восемь сотрудников, ведутся их поиски.

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