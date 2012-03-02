Российские школы будут работать по новым образовательным стандартам

Российские школы будут работать по новым федеральным образовательным стандартам, сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева, передает "Российская газета".

Теперь, по словам министра, необходимо определиться, по каким учебникам будут заниматься дети. Сейчас в федеральном перечне их почти 1470. "Новых подходов требует экспертиза учебников. Как она работает сейчас? Издатели самостоятельно ищут авторов учебника, печатают его, сами находят экспертов и после положительного заключения подают заявку на вхождение в федеральный перечень, - сказала Васильева. - Сейчас у нас есть поручение президента, ограниченное сроками до конца августа. Мы должны представить очень четкую экспертную систему отбора учебников. Их количество сократится. По каждому предмету необходимо иметь 2-3 линейки: базовые и углубленные".

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