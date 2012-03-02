Санитарке Алданской ЦРБ заплатили зарплату меньше минимальной

Санитарке Алданской центральной районной больницы заплатили зарплату меньше минимальной.

Она обратилась в прокуратуру. Как установила прокуратура Алданского района, приказом главного врача Алданской ЦРБ санитарке была установлена норма труда продолжительностью 36 часов в неделю. Однако за сентябрь-октябрь 2016 года и июнь-июль 2017 за отработанную норму часов ей была выплачена заработная плата менее минимальной, установленной Республиканским (региональным) соглашением «О минимальной заработной плате в РС(Я)», заключенным между правительством республики, Федерацией профсоюзов и Региональным объединением работодателей Якутии. В адрес главного врача внесено представление, которое находится на стадии рассмотрения. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении администрации больницы, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

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