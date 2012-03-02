Банки будут собирать биометрические данные клиентов

Центральный банк разработал законопроект, обязывающий все банки собирать биометрические данные россиян (изображения лица и голосовые слепки).

Об этом источник, близкий к ЦБ,рассказал газете "Известия". Информацию подтвердили два участника рынка, знакомых с ходом разработки документа. Благодаря нововведению будет создана единая биометрическая система, необходимая для внедрения удаленной идентификации клиентов. В результате граждане смогут стать вкладчиками любого банка не приходя в его офис, пройдя проверку с помощью биометрии. В Центробанке заявили, что работа над созданием соответствующей технологической инфраструктуры уже начата.

ссылка на первоисточник