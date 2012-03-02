Минтруд предложил ужесточить ответственность за обман продавцами детей и стариков

Министерство труда и социальной защиты разработало законопроект, ужесточающий ответственность продавцов, которые не информируют несовершеннолетних, пожилых и людей с ограниченными возможностями о льготах или обманывают при совершении ими покупок, сообщает RNS.

Сейчас за обман потребителей предусмотрен административный штраф. В новом проекте закона Минтруд предлагает увеличить его в зависимости от того, кто вводит потребителей в заблуждение. Для частных лиц штраф может составить от 5 до 10 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 150 до 600 тыс. руб.

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