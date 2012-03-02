В Забайкалье запустили золотоизвлекательную фабрику мощностью 340 тонн руды в год

Золотоизвлекательную фабрику запустили на Кирченовском месторождении в Забайкальском крае.

После выхода на полную мощность она будет перерабатывать не менее 340 тонн руды в год, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора. "Уже в третьем квартале этого года фабрика выйдет на полную мощность - не менее 340 тонн руды в год. С 2018 года ежегодный объем добычи здесь составит 700 кг условного золота. Отрабатывать первую очередь месторождения предполагается не менее восьми лет", - сказали в пресс-службе. Кирченовское месторождение рудного золота и серебра находится в Оловяннинском районе Забайкальского края на правобережье реки Турга в пяти километрах северо-западнее поселка Золотореченск.

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