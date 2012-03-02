Единый день голосования может быть перенесён на весну

Единый день голосования может быть перенесён на весну.

Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в Москве, где представил своё обращение к гражданам России «Время голосует за социализм». «Мы предлагали перенести выборы с сентября на конец октября или на март-апрель. Видимо, Дума внесёт эту поправку — на весну», — цитирует Зюганова "Парламентская газета". Сейчас выборы глав регионов и депутатов законодательных собраний, а также муниципальные выборы проводятся в единый день голосования — во второе воскресенье сентября.

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