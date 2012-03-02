Регионам разрешили ограничивать продажи спиртовой продукции

Кабмин поддержал законопроект о предоставлении властям регионов права регулировать время, место и условия продаж спиртосодержащей продукции, а также полный заперт реализации такой продукции.

Об этом свидетельствует проект отзыва правительства на этот документ, который изучили "Известия". Законопроект касается парфюмерных товаров, косметики, бытовой химии, стеклоомывающей жидкости для автомобилей, лаков и красок. Документ предлагает дать властям субъектов возможность определять порядок реализации спиртосодержащих жидкостей, которые могут использоваться населением как суррогаты алкоголя. В настоящее время власти субъектов имеют право определять условия реализации только алкогольной продукции.

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