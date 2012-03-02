90 лет исполнилось поселку Лебединый Алданского района

Девяностолетие отметил поселок Лебединый Алданского района в эти выходные.

В юбилейный день жители вспоминали историю становления своей малой Родины, родного уголка. Чествовали людей, прославивших Лебединый своим трудом и строили планы на будущее. У подножья Лебединских сопок вырос горняцкий поселок. С открытием рудных залежей в 30-е годы стали действовать более десятка шахт. В 1969 году фабрика была переименована Лебединскую золотоизвлекательную фабрику, а в 1994 году прекратила свое существование. Фабрика стала кузницей кадров для золотой промышленности Алдана. Для населения была открыта выставка Алданского краеведческого музея. На улице проходила Ярмарка, угощение всех желающих гречневой кашей, шашлыком, сладкой ватой. А вечером состоялся показ слайдов о прошлом, настоящем и будущем поселка Лебединый.

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