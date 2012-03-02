Около миллиона школьников и 60 тысяч педагогов примут участие во Всероссийском открытом уроке

1 сентября 930 тысяч детей и 60 тысяч педагогов от Владивостока до Калининграда будут принимать участие во Всероссийском открытом уроке.

С 15:50 до 20:00 Якутия в числе 24 регионов будет подключена в режиме телемоста к уроку «Выбор профессии», участие в котором будет принимать участие президент РФ Владимир Путин, к разговору присоединятся 20 школьников, проявивших высокие достижения в естественнонаучной и технической областях. В программе Открытого урока – шесть лекций, первую из которых прочитает летчик-космонавт РФ, Герой России Сергей Рязанский, на счету которого 19 научных работ. Лекции пройдут для школьников всех возрастов, начиная с 1 класса.

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