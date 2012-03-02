В Якутии наполовину снизилась стоимость на электроэнергию для предпринимателей

На 56-58 процентов снизились тарифы на электроэнергию для предпринимателей Республики Саха (Якутия).

Новые тарифы были утверждены 1 августа, сообщил глава республики Егор Борисов. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Минвостокразвитие. По электрической энергии перерасчеты за 1 полугодие уже произведены, на стадии завершения процесс перерасчета по другим видам коммунальных услуг. Полученные суммы экономии будут засчитаны авансом в счет будущих платежей, то есть потребители будут освобождены от платежей за электроэнергию до конца года. В Якутии высокая стоимость электроэнергии обусловлена наличием в регионе перекрестного субсидирования дорогостоящей дизельной генерации.