В республике установили величину прожиточного минимума

В Якутии установили величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за второй квартал 2017 года.

Соответствующее постановление подписал премьер республики Евгений Чекин. «Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) за II квартал 2017 года: на душу населения – 16 603 рубля, для трудоспособного населения – 17 601 рубль, для пенсионеров – 13 335 рублей, для детей – 17 023 рубля и величину прожиточного минимума по двум зонам республики, согласно приложению, к настоящему постановлению», - говорится в документе.Величина прожиточного минимума будет применяться для обоснования пособий, субсидий и других социальных выплат до установления величины прожиточного минимума на следующий квартал.

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