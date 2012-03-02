Первокурсники Алданского политехникума - уроженцы 30 районов Якутии

Представители разных национальностей поступили в этом году на обучение в Алданский политехнический техникум.

Всего 215 студентов из 30 районов Якутии, 31 августа, на трех автобусах прибыла из Якутска. Ребят заселили в общежитие политехникума. Многие из них впервые в Алдане, где им предстоит осваивать будущую профессию. Среди студентов - представители Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Момского, Верхоянского, Оймяконского, Оленекского, Сунтарского, Таттинского и других улусов республики. 1 сентября прошла торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, классные часы и экскурсия по техникуму. В этот же день для студентов была организована поездка по городу. А 2 сентября первокурсники дружно вышли на субботник, где был дан старт акции «Зеленая Россия». Алданский политехнический техникум – одно из старейших средних специальных учебных заведений в Якутии. Основан в 1930 году и входит в Топ-100 лучших ссузов России.

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