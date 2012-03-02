570 первоклассников Алданского района впервые сели за парты

570 первоклассников Алданского района впервые сели за парты

Праздничные линейки по случаю первого сентября — это встречи одноклассников после летних каникул, знакомство со школой у первоклашек и всегда волнительный день для родителей, педагогов и учеников.

В этом году к занятиям в общеобразовательных учреждениях Алданского  района приступили 5 400  школьников, из них 279 выпускников. На свою первую встречу со школой пришли 570 первоклассников. В 26 школах района прошли торжественные линейки. Напутственные слова и добрые пожелания ребятам высказали педагоги, руководители района, предприятий и учреждений, депутаты всех уровней.

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