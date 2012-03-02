Иностранцев предлагают высылать из России за «нежелательное поведение»
Иностранцев предлагают высылать из России за «нежелательное поведение»
Совет Федерации готовит законопроект, который предусматривает выдворение иностранных граждан из России за «нежелательное поведение», передает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на информированные источники в парламентских кругах. Согласно изданию, под «нежелательным поведением» подразумевается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность.
По информации источников, российским гражданам будет грозить ответственность — от административной до уголовной, а иностранцам — выдворение из страны. Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму уже в начале 2018 года и дополнит уже существующий ФЗ «О нежелательных организациях», принятый двумя годами ранее.