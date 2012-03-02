В Алданском районе прокуратура вступилась за ветерана ВОВ

Прокуратурой Алданского района по результатам рассмотрения обращения ветерана ВОВ, инвалида 2 группы приняты меры в отношении причинителя вреда.

Проверкой установлено, что 01.07.2017 гражданин Б. в 11 час. 20 мин. управляя транспортным средством, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил наезд на пешехода — ветерана ВОВ, инвалида 2 группы, двигающейся по краю проезжей части, чем причинил вред, квалифицирующийся как легкий вред здоровью. Статьей 1064 ГК РФ установлено, что вред, причиненный личности гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

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