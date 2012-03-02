В РФ появятся "неприкосновенные" банковские счета

Правительство России подготовило положительные отзывы на пакет законопроектов, предлагающих ввести в банках социальные счета, - для выплат, которые нельзя арестовывать по долгам, пишет "Российская газета".

Подобные новации призваны защитить граждан от казусов, когда деньги списываются по недоразумению. Закон защищает некоторые выплаты, например социальные пособия, от взыскания в случае, если у человека есть какие-то долги. Так что приставы не имеют права арестовывать эти средства. Однако на практике, увы, такое происходит сплошь и рядом. Принятие поправок, по словам экспертов, позволит исключить возможность обращения взыскания на выплаты социального характера. Это тем более важно, что очень часто списание становится сюрпризом.

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