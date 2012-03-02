Якутяне напишут этнографический диктант

Республика примет участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая будет приурочена ко Дню народного единства и пройдет 3 ноября 2017 года.

Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам национальностей. Тест включает 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности задания, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно за определенное время. Максимальное количество баллов — 100. В испытании смогут принять участие все желающие. Отметим, что Большой этнографический диктант впервые был проведен в октябре 2016 года. В акции приняли участие все регионы России, а также Турция, Израиль и Швейцария.

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