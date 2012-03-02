Регионам запретят поднимать тарифы ЖКХ

В правительство РФ внесен проект федерального закона, который призван лишить российские регионы права поднимать тарифы на электричество и ЖКХ выше уровня, установленного правительством по всей стране.

Законопроект предложила Федеральная антимонопольная служба, он согласован с Минэкономразвития и Минэнерго. Об этом сообщил замглавы ФАС Виталий Королев на Восточном экономическом форуме, передает «Интерфакс». ЖКХ существует от 6 до 8 законных оснований превысить индекс платы граждан за коммунальные услуги, и, пользуясь ими, регионы могут повысить тарифы на 10–20% при среднем значении 4% в этом году. В настоящее время в правительство внесен проект федерального закона, о том, чтобы такую возможность для тарифного органа субъекта исключить.

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