60% бедных в России – это семьи с детьми

Больше половины всех бедных людей в России — это семьи с детьми.

Об этом, 6 сентября заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в рамках Восточного экономического форума-2017 (ВЭФ), передает REGNUM. Эту проблему надо решать. В этой сфере надо развивать не только выплаты семьям с детьми, но и инфраструктуру», - сказал министр. По его словам, «если бы женщина могла воспользоваться услугами детсада, когда хочет выйти на работу, то она была бы менее бедная». При этом Топилин выразил недоумение, что, по данным Росстата, отмечается снижение реальных доходов населения. По мнению министра, снижение реальных доходов граждан может быть связано с сокращением доли теневой экономики в России.

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