Сроки летнего отключения горячей воды могут сократить до двух-трех дней

Министерство строительства и ЖКХ России планирует сократить сроки отключения горячей воды до двух-трех дней к 2022-2025 годам, заявил заместитель главы министерства Андрей Чибис, сообщает Lenta.ru.

Он добавил, что сокращение этого периода будет происходить поэтапно. «Первая задача, которая точно поставлена, и мы это нормативно урегулируем, то есть это будет нормой, за неисполнение которой налагаться штрафные санкции — это снижение срока в два раза», — сказал Чибис. Максимальный срок отключения на семь дней будет официально закреплен по всей России к 2020 году. Чтобы прийти к минимальному отключению или двое-трое суток — это вопрос 2022-2025 годов», — подчеркнул замглавы Минстроя.

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