Через интернет за два месяца продано 1000 железнодорожных билетов

Электронные билеты в вагоны АО «АК «ЖДЯ» пользуются спросом у населения.

С момента старта с 4 июля текущего года электронной продажи билетов в пассажирские вагоны АО «АК «Железные дороги Якутии» по направлениям Томмот-Нерюнгри-Томмот, Томмот-Тында-Томмот, Томмот-Благовещенск-Томмот продано через интернет за июль и август 1035 билетов, что говорит о востребованности данного вида услуг. Сегодня из Томмота и Алдана на поезде можно доехать практически в любой уголок России. Ежедневно курсирует поезд Томмот – Нерюнгри, с которым отправляются беспересадочные вагоны до Тынды, Благовещенска, Хабаровска и Москвы.

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