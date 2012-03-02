Минимальная зарплата в России вырастет на 21,7%

С 1 января 2018 года минимальная зарплата в России вырастет на 21,7%.

Законопроект о двухэтапном повышении МРОТ разработан Минтрудом. Им предусмотрено, что самая маленькая зарплата будет подтягиваться к прожиточному минимуму, сообщает пресс-служба ведомства. Документ подготовлен в связи с поручением президента РФ Владимира Путина. С 1 января 2018 года МРОТ достигнет 85% прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года он дойдет до 100%. Таким образом, поставленная президентом задача окажется выполненной. Отмечается, что проект закона внесут в Госдуму вместе с проектом бюджета 2018-2020 годов. Уточним, что МРОТ после повышения будет равен общероссийскому прожиточному минимуму и будет одинаковым для всех регионов.

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