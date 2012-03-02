В четырех муниципалитетах Якутии выборы не состоялись

В двух муниципалитетах выиграл “кандидат против всех”, в других двух выборы отменили в связи с отсутствием конкурентной среды.

В четырех муниципалитетах Якутии выборы 10 сентября не состоялись. Из них в двух муниципалитетах выиграл “кандидат против всех”, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на НВК. В г. Олекминск и с. Шея Сунтарского улуса выборы признаны несостоявшимися. В этих муниципалитетах выиграл “кандидат против всех”. Также выборы были отменены в Анабарском улусе Юрюнг-Хаинском наслеге и с.Саскылах, в связи с отсутствием конкурентной среды.

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