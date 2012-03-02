147 наслегов в Якутии могут остаться без почтовой связи

Общественная палата готовит общественное обсуждение законопроекта Федерального закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Дело в том, что этот законопроект напрямую касается нашей республики. 147 наслегов могут остаться без своих почтовых отделений! Как указано в пояснительной записке к законопроекту, планируется акционирование предприятия и реорганизация его в коммерческое предприятие – акционерное общество. Делается это в целях повышения эффективности деятельности ФГУП «Почта России». Якобы необходимость разработки законопроекта обусловлена «неблагоприятным состоянием предприятия».

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