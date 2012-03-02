От взносов на капремонт могут освободить жителей не только аварийных, но и ветхих домов

От взносов на капремонт могут освободить жителей не только аварийных, но и ветхих домов.

Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Палкин. Автор поясняет, что основное отличие аварийного жилья от ветхого заключается в том, что в первом случае в нем запрещено проживать, а во втором проживание допускается, поскольку такой дом не требует немедленного расселения. По мнению автора, принятие данного проекта закона устранит несправедливость, возникающую, когда многоквартирный дом, формально не признанный на момент проведения оценки аварийным, имеет шанс стать таковым в ближайшей перспективе. «Следовательно, будет несправедливо и устанавливать для собственников помещений в данном доме обязанность по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт», – пояснил Палкин.

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