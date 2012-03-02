В России вырастут штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов

В России в ближайшее время могут увеличить для водителей за отказ пропускать пешеходов на «зебре».

Соответствующий законопроект поддержала Общественная палата, сообщает «Коммерсантъ». Ведомство планирует подготовить пакет поправок в законодательство на этот счет. Предполагается, что штраф за подобное нарушение будет увеличен с 1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей. Контролировать поведение пешеходов и автолюбителей на переходах смогут не только правоохранители, но и видеофиксаторы. По информации СМИ, только в этом году в России произошло более 28 тыс. наездов на пешеходов, при этом 60% из них – по вине водителей авто.

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