В Алдане появилось молодежное движение «Православный доброволец»

Общероссийское движение «Православный доброволец», созданное по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, теперь представлено в Алдане.

Ребята активно взялись за работу. Уже в эти выходные прошел сбор урожая на приходском земельном участке, выделенном администрацией для церковных нужд. В составе молодежного движения «Православный доброволец» на сегодняшний день 15 волонтёров из числа старшеклассников общеобразовательных школ и студенты ссузов района — это ребята от 15 до 24 лет. Одним из главных направлений «Православные добровольцы» Алдана выбрали помощь пожилым людям района.

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