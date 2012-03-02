В Алдане отметили годовщину создания органов безопасности

В Алдане 11 сентября отметили годовщину создания органов безопасности в Якутии.

Девяносто семь лет не круглая дата, но поздравить защитников населения, отдать дань уважения ветеранам и почтить память погибших при выполнении служебных обязанностей собрались у Памятника чекистам те, для кого слова «защита» и «безопасность» — первостепенны. На празднике присутствовали виновники торжества — личный состав Управления федеральной службы безопасности по Алданскому району, Северин Поздняков, Александр Бугай, прокурор района Андрей Орлов, начальник отдела МВД России по Алданскому району Александр Осадчий, заместитель генерального директора ОАО АК «ЖДЯ» Владимир Магдич. Память погибших почтили минутой молчания, после чего состоялась церемония возложения цветов к Памятнику чекистов.

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